«Заставляю непобежденных проигрывать»: Макс Холлоуэй заявил, что хочет провести бой с Хабибом Нурмагомедовым

«Хабиб — непобежденный боец. Это моя ниша — я заставляю непобежденных бойцов проигрывать в первый раз. Этот бой заинтересовал бы меня», — сказал Макс Холлоуэй.
9 декабря американец защитил титул чемпиона в полулёгком весе. Он победил Брайана Ортегу техническим нокаутом. Доктора не позволили Ортеге продолжать бой в 5 раунде из-за травм лица.
За бой Макс Холлоуэй нанес 290 значительных ударов, а его оппонент — 110. В общем — 400 ударов, и это новый рекорд UFC, пишет sport-express.ru.
???? B O N U S E S ????— UFC (@ufc) 9 декабря 2018 г.
POTN: @BlessedMMA & @TMarretaMMA
FOTN: Holloway vs Ortega #UFC231 pic.twitter.com/UL6mSwRWF0