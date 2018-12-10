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«Заставляю непобежденных проигрывать»: Макс Холлоуэй заявил, что хочет провести бой с Хабибом Нурмагомедовым

Американский боец Макс Холлоуэй, чемпион UFC в полулегком весе, заявил, что хотел бы провести бой с чемпионом в легком весе Хабибом Нурмагомедовым. Об этом сообщает news.sportbox.ru.

Российский боец Хабиб Нурмагомедов победил американца Майкла Джонсона.
Российский боец Хабиб Нурмагомедов победил американца Майкла Джонсона.
Скриншот с twitter.com

«Хабиб — непобежденный боец. Это моя ниша — я заставляю непобежденных бойцов проигрывать в первый раз. Этот бой заинтересовал бы меня», — сказал Макс Холлоуэй.

9 декабря американец защитил титул чемпиона в полулёгком весе. Он победил Брайана Ортегу техническим нокаутом. Доктора не позволили Ортеге продолжать бой в 5 раунде из-за травм лица.

За бой Макс Холлоуэй нанес 290 значительных ударов, а его оппонент — 110. В общем — 400 ударов, и это новый рекорд UFC, пишет sport-express.ru.

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