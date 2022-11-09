Звезды хоккея поскандалили: Фетисов назвал Третьяка сумасшедшим

Фетисов обосновал — один основал лучшую в мире хоккейную школу, а второй побеждал на всех соревнованиях.
По мнению Фетисова, их нельзя сравнивать с «парнем, который только начал свою карьеру», — заявил он РБК.
Глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк ответил назвавшему его сумасшедшим двукратному олимпийскому чемпиону, депутату Госдумы Вячеславу Фетисову, пишет «Спорт-Экспресс».
Он посоветовал Фетисову внимательно читать и понимать смысл сказанного. По мнению Третьяка, многим лень читать дальше заголовков и они выставляют себя в глупом свете.
Третьяк объяснил, почему сравнил тренеров с Ротенбергом — из-за советского похода к управлению командой, когда главный тренер выбирает хоккеистов в команду, исходя из своих требований, указывает Lenta.ru.
«Яблоко» раздора
Глава СКА — сын известного российского миллиардера Бориса Ротенберга. В ХК он также гендиректор, вице-президент, зампредседателя совета директоров.
Клуб из Санкт-Петербурга выступает в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).
Шпионский пиджак
Ранее Третьяк рассказал Путину о своем шпионском пиджаке на Играх-2018. Он показал президенту свой олимпийский пиджак, в котором он был на Играх-2018 в Пхенчхане. Самое интересное в нем — флаг России на внутреннем кармане и надпись: «Россия в моем сердце».
К такому шпионскому проявлению патриотизма президенту ФХР пришел прибегнуть из-за того, что Россия официально не была допущена к участию в Олимпиаде-2018 — команда выступала под олимпийским флагом и аббревиатурой OAR (Olympic Athletes from Russia).