9 ноября
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Спорт

Звезды хоккея поскандалили: Фетисов назвал Третьяка сумасшедшим

Накануне Фетисов назвал Третьяка сумасшедшим за сравнение величайших тренеров — Тарасова и Тихонова — с Ротенбергом, который возглавил хоккейный клуб СКА в январе 2022 года.

Владимир Путин и Вячеслав Фетисов.
Владимир Путин и Вячеслав Фетисов.
kremlin.ru

Фетисов обосновал — один основал лучшую в мире хоккейную школу, а второй побеждал на всех соревнованиях.

По мнению Фетисова, их нельзя сравнивать с «парнем, который только начал свою карьеру», — заявил он РБК.

Глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк ответил назвавшему его сумасшедшим двукратному олимпийскому чемпиону, депутату Госдумы Вячеславу Фетисову, пишет «Спорт-Экспресс».

Он посоветовал Фетисову внимательно читать и понимать смысл сказанного. По мнению Третьяка, многим лень читать дальше заголовков и они выставляют себя в глупом свете.

Третьяк объяснил, почему сравнил тренеров с Ротенбергом — из-за советского похода к управлению командой, когда главный тренер выбирает хоккеистов в команду, исходя из своих требований, указывает Lenta.ru.

«Яблоко» раздора

Глава СКА — сын известного российского миллиардера Бориса Ротенберга. В ХК он также гендиректор, вице-президент, зампредседателя совета директоров.

Клуб из Санкт-Петербурга выступает в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

Шпионский пиджак

Ранее Третьяк рассказал Путину о своем шпионском пиджаке на Играх-2018. Он показал президенту свой олимпийский пиджак, в котором он был на Играх-2018 в Пхенчхане. Самое интересное в нем — флаг России на внутреннем кармане и надпись: «Россия в моем сердце».

К такому шпионскому проявлению патриотизма президенту ФХР пришел прибегнуть из-за того, что Россия официально не была допущена к участию в Олимпиаде-2018 — команда выступала под олимпийским флагом и аббревиатурой OAR (Olympic Athletes from Russia).

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