Барнаулец продает полуметровый клык моржа с уникальной резьбой

В Барнауле продают клык моржа с авторской резьбой. Объявление разместили на сайте avito.ru.
Барнаулец продает полутораметровый клык моржа с уникальной резьбой. Фото: avito.ru.
Барнаулец продает полутораметровый клык моржа с уникальной резьбой. Фото: avito.ru.
Барнаулец продает полутораметровый клык моржа с уникальной резьбой. Фото: avito.ru.
Барнаулец продает полутораметровый клык моржа с уникальной резьбой. Фото: avito.ru.
Барнаулец продает полутораметровый клык моржа с уникальной резьбой. Фото: avito.ru.
Барнаулец продает полутораметровый клык моржа с уникальной резьбой. Фото: avito.ru.
Барнаулец продает полутораметровый клык моржа с уникальной резьбой. Фото: avito.ru.
В беседе с altapress.ru продавец рассказал, что клык достался ему в наследство от бабушки. Клык сохранился в отличном состоянии, несмотря на то, что ему больше 50 лет.
Мастера нанесли резьбу на клык в селе Уэлен. Там изобразили сцены из чукотской жизни. На клыке можно увидеть белых медведей, моржей и людей во время охоты. Мастер подписал свою работу.
Длина клыка — около 50 см, а вес — 700 грамм. Продавец готов продать редкий товар за 80 тыс. рублей.
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