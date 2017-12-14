Барнаулец продает полуметровый клык моржа с уникальной резьбой

Барнаулец продает полутораметровый клык моржа с уникальной резьбой. Фото: avito.ru. Барнаулец продает полутораметровый клык моржа с уникальной резьбой. Фото: avito.ru. Барнаулец продает полутораметровый клык моржа с уникальной резьбой. Фото: avito.ru. Барнаулец продает полутораметровый клык моржа с уникальной резьбой. Фото: avito.ru. Барнаулец продает полутораметровый клык моржа с уникальной резьбой. Фото: avito.ru. Барнаулец продает полутораметровый клык моржа с уникальной резьбой. Фото: avito.ru. Барнаулец продает полутораметровый клык моржа с уникальной резьбой. Фото: avito.ru.

В беседе с altapress.ru продавец рассказал, что клык достался ему в наследство от бабушки. Клык сохранился в отличном состоянии, несмотря на то, что ему больше 50 лет.

Мастера нанесли резьбу на клык в селе Уэлен. Там изобразили сцены из чукотской жизни. На клыке можно увидеть белых медведей, моржей и людей во время охоты. Мастер подписал свою работу.

Длина клыка — около 50 см, а вес — 700 грамм. Продавец готов продать редкий товар за 80 тыс. рублей.