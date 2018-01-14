Украинская военная техника, которую хочет отдать Путин, заржавела

На видео сняты морские тральщики "Чернигов" и "Черкассы", подводная лодка "Запорожье" и спасательное буксирное судно "Кременец", пишет РИА Новости. Их корпуса обшарпаны, повсюду заметна ржавчина.

На днях Владимир Путин заявил, что Москва готова передать Киеву оставшиеся в Крыму военные корабли и самолеты. При этом командующий Военно-морскими силами Украины вице-адмирал Игорь Воронченко утверждал, что в 2014 году эта техника якобы была отремонтирована. Украинский МИД заявил, что прорабатывает предложение российского лидера.