Американский самолет-разведчик несколько часов летал у берегов Крыма

7 января патрульный противолодочный самолет военно-морских сил (ВМС) США P-8A Poseidon в течение нескольких часов летал вблизи побережья Крыма. Это следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов, передает Интерфакс.
Американский морской разведчик вылетел с авиабазы Сигонелла на Сицилии. Он курсировал над международными водами Черного моря к юго-западу от Севастополя.
Как уточняет РИА Новости, первоначально самолет совершал полет в международном воздушном пространстве к югу от Одессы и западу от Евпатории, затем сделал несколько кругов в зоне к западу от Севастополя, после чего пролетел по направлению к Новороссийску и вернулся обратно.
US Navy P-8A 168432 PS076 departed Sigonella at 0746z - Black Sea mission pic.twitter.com/aC3wFDmPt3— Mil Radar (@MIL_Radar) 7 января 2018 г.
Это не первый подобный случай в 2018 году. 1 января разведывательный самолет ВМС США тоже летал вблизи побережья Крыма. А 4 и 5 января стратегические разведывательные ВВС США пролетели вблизи границ Калининградской области на Балтике.
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