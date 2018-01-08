Американский самолет-разведчик несколько часов летал у берегов Крыма

Американский морской разведчик вылетел с авиабазы Сигонелла на Сицилии. Он курсировал над международными водами Черного моря к юго-западу от Севастополя.

Как уточняет РИА Новости, первоначально самолет совершал полет в международном воздушном пространстве к югу от Одессы и западу от Евпатории, затем сделал несколько кругов в зоне к западу от Севастополя, после чего пролетел по направлению к Новороссийску и вернулся обратно.

US Navy P-8A 168432 PS076 departed Sigonella at 0746z - Black Sea mission pic.twitter.com/aC3wFDmPt3 — Mil Radar (@MIL_Radar) 7 января 2018 г.

Это не первый подобный случай в 2018 году. 1 января разведывательный самолет ВМС США тоже летал вблизи побережья Крыма. А 4 и 5 января стратегические разведывательные ВВС США пролетели вблизи границ Калининградской области на Балтике.