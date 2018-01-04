В России могут создать черные списки дебоширов в поездах и автобусах

Такая мера по аналогии с новыми нормами для авиакомпаний может быть принята в первую очередь в отношении железной дороги. Президент РФ не исключает такую возможность. "Все возможно. Но на железнодорожном транспорте это сложнее. Потому что, ведь сами знаете, есть много таких территорий, где другого вида транспорта просто нет", — отметил Путин.

По мнению общественников, решение о создании черного списка должен принимать сам перевозчик. Кроме того, если нет альтернативного вида транспорта, на котором можно добраться до того или иного пункта назначения, перевозчик не вправе отказать пассажиру из черного списка.

Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Афонский считает, что нарушения в автобусах будет труднее фиксировать, а затраты на нужное оснащение лягут на пассажиров, войдя в стоимость билетов.

При этом законодатели отмечают, что после принятия законов о реестре нарушителей порядка на самолетах число случаев хулиганства снизилось.

В декабре 2017 года президент России Владимир Путин подписал пакет законов, согласно которым авиакомпании получают право составлять черные списки пассажиров, нарушивших порядок на борту самолета, и отказывать им в перевозке. За это право российские авиакомпании боролись несколько лет. Теперь человек из черного списка на один год лишается права пользоваться его услугами.

В апреле президент России Владимир Путин одобрил закон об ужесточении ответственности для дебоширов на различных видах общественного транспорта, включая железнодорожный, морской, внутренний водный и воздушный. Документ дополнил отдельным пунктом статью УК РФ "Хулиганство".