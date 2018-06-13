На Алтае пропал мужчина с татуировкой на предплечье

В селе Соузга Майминского района в Республике Алтай 10 июня пропал 41-летний Константин Запольский. Мужчину ищут до сих пор, сообщает "Лиза Алерт".

Приметы пропавшего: Константин Запольский. рост 173 см,

среднего телосложение,

волосы светло-русые,

стрижка короткая,

глаза голубые. Был одет: (предположительно) серо-зелёная футболка,

синие короткие шорты. Особые приметы: на правом предплечье татуировка. Всех, кто что-либо знает о местонахождении попавшего, просят позвонить по телефону горячей линии 8-800-700-5452 (звонок бесплатный) или 112.