На Алтае пропал мужчина с татуировкой на предплечье

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В селе Соузга Майминского района в Республике Алтай 10 июня пропал 41-летний Константин Запольский. Мужчину ищут до сих пор, сообщает "Лиза Алерт".

Волонтеры на поиске.
Волонтеры на поиске. Фото: vk.com/la_altay.

Приметы пропавшего:

Константин Запольский.
Константин Запольский.
  • рост 173 см,
  • среднего телосложение,
  • волосы светло-русые,
  • стрижка короткая,
  • глаза голубые.

Был одет:

  • (предположительно) серо-зелёная футболка,
  • синие короткие шорты.

Особые приметы:

  • на правом предплечье татуировка.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении попавшего, просят позвонить по телефону горячей линии 8-800-700-5452 (звонок бесплатный) или 112.

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