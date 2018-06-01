В Алтайском крае пропал мужчина со шрамом на левой щеке

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В Камне-на-Оби 24 мая пропал 48-летний Олег Кривоносов. Мужчину до сих пор ищут, сообщает "Лиза Алерт".
 

Карта. Поиск человека.
Карта. Поиск человека. Фото: visualhunt.com.

Приметы пропавшего:

Олег Кривоносов.
Олег Кривоносов.
  • рост: 170 см.,
  • телосложение: нормальное,
  • глаза голубые,
  • лысый.

Был одет:

  • темно-зеленый костюм-горка с темными накладными карманами,
  • черные галоши.

Особые приметы:

  • под левым глазом родинка,
  • на левой щеке шрам.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении попавшей, просят позвонить по телефону горячей линии 8-800-700-5452 (звонок бесплатный) или 112.

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