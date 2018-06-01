В Алтайском крае пропал мужчина со шрамом на левой щеке

Приметы пропавшего:

Олег Кривоносов.

рост: 170 см.,

телосложение: нормальное,

глаза голубые,

лысый.

Был одет:

темно-зеленый костюм-горка с темными накладными карманами,

черные галоши.

Особые приметы:

под левым глазом родинка,

на левой щеке шрам.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении попавшей, просят позвонить по телефону горячей линии 8-800-700-5452 (звонок бесплатный) или 112.