Александр Карлин: паводок пошел по худшему сценарию

Повышение температуры 23 марта привело к активному таянию снега, ситуацию усугубили осадки. Наиболее сложная ситуация сложилась в Краснощековском, Чарышском, Третьяковском районах, сообщил глава регионального управления МЧС Игорь Лисин. По его данным, на утро 26 марта подтоплено 664 приусадебных участка, 223 жилых дома, в которых живут 838 человек.

Вода частично зашла в села Заринского, Солонешенского, Тогульского, Зонального, Петропавловского районов. Проведена эвакуация 468 человек. 36 человек находятся в пунктах временного размещения, сообщил Лисин.

Режим ЧС введен на территории Краснощековского района, где в трех населенных пунктах эвакуируют людей.

Прогноз развития обстановки — неблагоприятный, текущая ситуация способствует повышению воды в реках, есть угроза подтопления.

Александр Люцигер,

руководитель филиала ФБГУ "Западно-Сибирского УГМС":

— Только за минувшую ночь выпало до 32 мм осадков. В западных районах начинает падать давление. Заходят холодные воздушные массы. Температура в течение дня может понижаться. Днем ожидается дождь и мокрый снег. В среду-четверг прогнозируются слабые осадки, но температура может подниматься до плюс 10 градусов. Земля ничего не впитывает, стоки идут к водным объектам. Вскрывается верхнее и среднее течение Катуни, верховья рек Ануй, Песчаная, Чарыш, Алей. Ситуация более чем сложная. Если процесс и будет притормаживаться, то не сильно. Серьезных морозов не ожидаем.

Губернатор посоветовал главам районов создать несколько мобильных групп, обеспеченных транспортом, чтобы можно было получать объективную информацию из горячих точек.

Александр Карлин,

губернатор Алтайского края:

— Вокруг глав поселений нужно создать активные группы из местных жителей, которые могли бы помогать в мониторинге положения дел. Вопрос самоорганизации населения приобретает исключительную важность. Мы получаем серьезную поддержку по линии МЧС России, но спасатели не должны за нас перегонять скот в безопасное место, кормить его и обеспечивать охрану. Это должны сделать сами жители.

Глава региона также напомнил об ответственности руководителей предприятий, которые также должны предпринимать необходимые меры по обеспечению безопасности работников и имущества.

Карлин призвал минимизировать досуговые, развлекательные мероприятий для школьников во время каникул

Александр Карлин,

губернатор Алтайского края: