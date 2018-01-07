Алтайские синоптики рассказали, какой будет погода в первый рабочий день 2018 года

9 января, в первый рабочий день после праздников, в Алтайский край придет потепление. Температура воздуха поднимется до -5 С, сообщает Алтайский гидрометцентр.
Погода в Алтайском крае
- местами небольшой снег, слабая метель, на дорогах гололедица;
- температура воздуха днём -5...-10 С;
- ветер южный, 4-9 м/с, днем местами порывы до 15 м/с.
Погода в Барнауле
- днём без осадков, к концу дня возможен небольшой снег;
- температура днём -6...-8 С;
- ветер южный, днем 6-11 м/с.
Погода в Республике Алтай
- в отдельных районах небольшой снег, метели;
- температура днём -9…-14 С, местами -2…-7 °С, по высокогорью до -21 С;
- ветер южный 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.
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