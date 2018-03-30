Алтайские власти задумались о налоговых льготах для жителей, страхующих жилье

В Алтайском крае стали чаще страховать жилье, в том числе и от природных катаклизмов. Однако число застрахованных домовладений остается не столь высоким. "Сдвиги в лучшую стороны есть, но они не соответствуют реальным потребностям защиты имущественных прав людей", — 29 марта сообщил глава региона Александр Карлин. Поэтому власти думают как замотивировать тех, кто готов застраховать свое имущество.
По словам Александра Карлина, в сложившейся ситуации не виновата ни одна, ни другая стороны. Граждане зачастую относятся к этому вопросу недостаточно серьезно. Страховые компании в свою очередь не очень активно продвигают свои услуги. Вот и результат!
Александр Карлин,
губернатор Алтайского края:
— По крайней мере за последние пару лет в правительство Алтайского края не поступало ни одной обоснованной жалобы от граждан о том, что они обратились в страховую компанию, а им там противоправно отказали в заключении договора. В этом связи, на наш взгляд, нужно искать дополнительные меры по стимулированию страхового процесса.
Губернатор объяснил: еще в 2015 году в Госдуму поступил соответствующий законопроект. Его начали обсуждать, но работа над документом приостановилась.
Александр Карлин,
губернатор Алтайского края:
— Я буду специально встречаться с депутатами Госдумы от Алтайского края. При этом мне совершенно в данном контексте безразлично, какие политические силы они представляют. Для меня, как руководителя региона, важно, чтобы значимая для нас проблема получила надлежащую законодательную поддержку.
В числе стимулирующих мер алтайские власти видят налоговые преференций тем, кто страхует свое имущество. Но предварительного нужно обдумать, за счет каких налогов, и каким образом подобные льготы могут предоставляться.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.