Алтайские власти задумались о налоговых льготах для жителей, страхующих жилье

По словам Александра Карлина, в сложившейся ситуации не виновата ни одна, ни другая стороны. Граждане зачастую относятся к этому вопросу недостаточно серьезно. Страховые компании в свою очередь не очень активно продвигают свои услуги. Вот и результат!

Александр Карлин,

губернатор Алтайского края:

— По крайней мере за последние пару лет в правительство Алтайского края не поступало ни одной обоснованной жалобы от граждан о том, что они обратились в страховую компанию, а им там противоправно отказали в заключении договора. В этом связи, на наш взгляд, нужно искать дополнительные меры по стимулированию страхового процесса.

Губернатор объяснил: еще в 2015 году в Госдуму поступил соответствующий законопроект. Его начали обсуждать, но работа над документом приостановилась.

Александр Карлин,

губернатор Алтайского края:

— Я буду специально встречаться с депутатами Госдумы от Алтайского края. При этом мне совершенно в данном контексте безразлично, какие политические силы они представляют. Для меня, как руководителя региона, важно, чтобы значимая для нас проблема получила надлежащую законодательную поддержку.

В числе стимулирующих мер алтайские власти видят налоговые преференций тем, кто страхует свое имущество. Но предварительного нужно обдумать, за счет каких налогов, и каким образом подобные льготы могут предоставляться.