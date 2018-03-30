Алтайские власти задумались о налоговых льготах для жителей, страхующих жилье

Сегодня, 14:09.
Жизнь

В Алтайском крае стали чаще страховать жилье, в том числе и от природных катаклизмов. Однако число застрахованных домовладений остается не столь высоким. "Сдвиги в лучшую стороны есть, но они не соответствуют реальным потребностям защиты имущественных прав людей", — 29 марта сообщил глава региона Александр Карлин. Поэтому власти думают как замотивировать тех, кто готов застраховать свое имущество. 

Паводок на Алтае. Ануй выбросил льдины в Солонешном.
Паводок на Алтае. Ануй выбросил льдины в Солонешном. Фото: vk.com/nature_of_altai.

По словам Александра Карлина, в сложившейся ситуации не виновата ни одна, ни другая стороны. Граждане зачастую относятся к этому вопросу недостаточно серьезно. Страховые компании в свою очередь не очень активно продвигают свои услуги. Вот и результат! 

Александр Карлин, 
губернатор Алтайского края: 

— По крайней мере за последние пару лет в правительство Алтайского края не поступало ни одной обоснованной жалобы от граждан о том, что они обратились в страховую компанию, а им там противоправно отказали в заключении договора. В этом связи, на наш взгляд, нужно искать дополнительные меры по стимулированию страхового процесса. 

Губернатор объяснил: еще в 2015 году в Госдуму поступил соответствующий законопроект. Его начали обсуждать, но работа над документом приостановилась.  

Александр Карлин, 
губернатор Алтайского края: 

— Я буду специально встречаться с депутатами Госдумы от Алтайского края. При этом мне совершенно в данном контексте безразлично, какие политические силы они представляют. Для меня, как руководителя региона, важно, чтобы значимая для нас проблема получила надлежащую законодательную поддержку. 

Паводок на Алтае. Петропавловский район, с. Антоньевка.
Паводок на Алтае. Петропавловский район, с. Антоньевка.

В числе стимулирующих мер алтайские власти видят налоговые преференций тем, кто страхует свое имущество. Но предварительного нужно обдумать, за счет каких налогов, и каким образом подобные льготы могут предоставляться.

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