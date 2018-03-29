"Я вас умоляю": Карлин попросил граждан доверять власти

Александр Карлин,

губернатор Алтайского края:

— Милые мои, я вас не просто прошу, я вас умоляю, давайте будем все взаимно ответственными. Надо доверять власти, когда есть предупреждение о том, что стихия наступает. Относиться к этим сигналам, оповещениям, которые вовремя и оперативно транслируются, нужно с должной мерой серьезности. Я прекрасно понимаю людей, которые беспокоятся, что у них кролики или курицы остались в сарае. Иногда даже с риском для собственной жизни они пытаются спасти животных. Мои хорошие, давайте договоримся: человеческая жизнь при всех раскладах намного важнее всего остального.

По словам губернатора, необдуманные попытки спасти скот и имущество приводят к плачевным последствиям.

Уже официально подтверждены два факта гибели людей в в зоне паводка. Александр Карлин сообщил: проверки по каждому из случаев начались. Уже известно, что погибшие мужчины были эвакуированы из своих домов, им были предоставили места в пунктах временного размещения, однако они их сами покинули.

Александр Карлин,

губернатор Алтайского края:

— Еще раз хотел бы подчеркнуть: у сотрудников МЧС нет полномочий по насильственному удержанию людей в пунктах временного размещения и ограничению их свободы. Мы можем только настоятельно рекомендовать не подходить к потокам холодной воды, которые сносят дома и строения, не предпринимать попытки спасения собственного имущества и домашних животных без необходимых средств. Это мы делали, делаем и будем делать. Но я еще раз по-человечески прошу наших жителей на этот вопрос тоже обращать внимание.

По оперативной информации на утро 29 марта, в крае остаются подтопленными 14 районов и один город. Число населенных пунктов, где побывала большая вода, снизилось с 69 до 64.

Затопленными остаются 4133 приусадебных участка (снижение на 559) и 1012 жилых дома (снижение на 212). В крае эвакуировано 1682 человека. Для проживания людей в период ЧС организовано 50 пунктов временного размещения, из них задействовано шесть. Сейчас в них находятся 177 человек.