"Я вас умоляю": Карлин попросил граждан доверять власти

Жителям Алтайского края в условиях введенного режима ЧС надо быть более бдительными и с полной серьезностью относиться к оповещениям спасателей. Об этом 29 марта в ходе общения с журналистами рассказал глава региона Александр Карлин. По его словам, в условиях тяжелой паводковой ситуации нужно вовремя эвакуироваться и не покидать пункты временного размещения самовольно, чтобы вернуться в затопленные дома. Иначе беды не избежать.
Александр Карлин,
губернатор Алтайского края:
— Милые мои, я вас не просто прошу, я вас умоляю, давайте будем все взаимно ответственными. Надо доверять власти, когда есть предупреждение о том, что стихия наступает. Относиться к этим сигналам, оповещениям, которые вовремя и оперативно транслируются, нужно с должной мерой серьезности. Я прекрасно понимаю людей, которые беспокоятся, что у них кролики или курицы остались в сарае. Иногда даже с риском для собственной жизни они пытаются спасти животных. Мои хорошие, давайте договоримся: человеческая жизнь при всех раскладах намного важнее всего остального.
По словам губернатора, необдуманные попытки спасти скот и имущество приводят к плачевным последствиям.
Уже официально подтверждены два факта гибели людей в в зоне паводка. Александр Карлин сообщил: проверки по каждому из случаев начались. Уже известно, что погибшие мужчины были эвакуированы из своих домов, им были предоставили места в пунктах временного размещения, однако они их сами покинули.
Александр Карлин,
губернатор Алтайского края:
— Еще раз хотел бы подчеркнуть: у сотрудников МЧС нет полномочий по насильственному удержанию людей в пунктах временного размещения и ограничению их свободы. Мы можем только настоятельно рекомендовать не подходить к потокам холодной воды, которые сносят дома и строения, не предпринимать попытки спасения собственного имущества и домашних животных без необходимых средств. Это мы делали, делаем и будем делать. Но я еще раз по-человечески прошу наших жителей на этот вопрос тоже обращать внимание.
По оперативной информации на утро 29 марта, в крае остаются подтопленными 14 районов и один город. Число населенных пунктов, где побывала большая вода, снизилось с 69 до 64.
Затопленными остаются 4133 приусадебных участка (снижение на 559) и 1012 жилых дома (снижение на 212). В крае эвакуировано 1682 человека. Для проживания людей в период ЧС организовано 50 пунктов временного размещения, из них задействовано шесть. Сейчас в них находятся 177 человек.
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