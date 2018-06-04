Алтайский оппозиционер попросил политического убежища в Киеве

В январе 2018 года Кудирмекова сняли с должности депутата за нарушения антикоррупционного законодательства. Его подозревают в том, что осенью 2017 года он пытался повторно получить сумму в 5150 рублей от редакции газеты "Постскриптум". Редакция проиграла один из судебных исков и выплатила ему необходимую сумму, но депутат "не заметил" этого и обратился к судебным приставам с исполнительным листком.

Против Айдара Кудирмекова возбудили уголовное дело о мошенничестве, не доведенном до конца по не зависящим от него обстоятельствам. В ходе расследования его планировали положить в больницу на психиатрическую экспертизу.

Айдар Кудирмеков — сторонник Алексея Навального. При этом фактически он является членом партии ЛДПР. Издание отмечает, что экс-депутат позиционировал себя как борца за справедливость.