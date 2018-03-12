Алтайский стрелок Сергей Каменский рассказал, почему пойдет на выборы 18 марта

18 марта в России пройдут выборы президента. Известные люди страны агитируют россиян прийти на избирательные участки. Среди них — бийчанин Сергей Каменский, серебряный призер летних Олимпийских игр 2016 года в стрельбе из винтовки.
Сергей Каменский,
серебряный призер Олимпиады:
— 18 марта пройдут выборы президента страны. Очень важный для каждого из нас день, когда мы должны прийти и сделать вклад в развитие нашей родины. В том числе и нашего края.
Ранее чемпион мира по бегу с барьерами Сергей Шубенков рассказал барнаульцам, почему пойдет на президентские выборы 18 марта. С таким же призывом выступил трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин.
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