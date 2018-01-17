Алтайское Росимущество втянули в коррупционный скандал

В ноябре из офиса, где проводился аукцион регионального управления Росимущества, люди в погонах увели Алексея Цымбулова. По данным издания, задержанный якобы проводил аукцион по продаже арестованного имущества, являясь представителем ведомства на торгах. Скорее всего, Цымбулов работал сразу на две компании — "Риддер" и ИП "Терентьев", а еще раньше – в фирмах "Былина" и "Континент". И, по сведениям источника "Комсомольской правды", он брал деньги за участие в торгах Росимущества.

Цымбулов 9 ноября провел торги, но когда все участники аукциона вышли, в зал ворвалась опергруппа и задержала его, - рассказал очевидец событий. Он считает, что скорее всего оперативники поймали Цымбулова "на живца".

Краевой Следком сообщил "КП", что признаки преступления статьи 204 УК РФ "коммерческий подкуп" в данном деле отсутствуют. Однако имеются "явные признаки преступления, предусмотренные статьей 159 УК РФ "мошенничество". Следователи передали материалы дела в УМВД России по Барнаулу.