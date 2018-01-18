Алтайский губернатор прокатился на судне на воздушной подушке и провел совещание в палатке

В Алтайский край в ближайшее время придут аномальные холода. В связи с этим 18 января губернатор Александр Карлин провел в Барнауле на берегу Оби в палатке выездное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Там же главе региона сотрудники МЧС представили современные технические средства спасателей. На одном из таких — судне на воздушной подушке "Арес" губернатор проехал по льду.

Александр Карлин провел на берегу Оби совещание и проинспектировал новую технику спасателей. 18 января 2018 года. Фото: 22.mchs.gov.ru. Александр Карлин провел на берегу Оби совещание и проинспектировал новую технику спасателей. 18 января 2018 года. Фото: 22.mchs.gov.ru. Александр Карлин провел на берегу Оби совещание и проинспектировал новую технику спасателей. 18 января 2018 года. Фото: 22.mchs.gov.ru. Александр Карлин провел на берегу Оби совещание и проинспектировал новую технику спасателей. 18 января 2018 года. Фото: 22.mchs.gov.ru. Александр Карлин провел на берегу Оби совещание и проинспектировал новую технику спасателей. 18 января 2018 года. Фото: 22.mchs.gov.ru. Александр Карлин провел на берегу Оби совещание и проинспектировал новую технику спасателей. 18 января 2018 года. Фото: 22.mchs.gov.ru. Александр Карлин провел на берегу Оби совещание и проинспектировал новую технику спасателей. 18 января 2018 года. Фото: 22.mchs.gov.ru. Александр Карлин провел на берегу Оби совещание и проинспектировал новую технику спасателей. 18 января 2018 года. Фото: 22.mchs.gov.ru. Александр Карлин провел на берегу Оби совещание и проинспектировал новую технику спасателей. 18 января 2018 года. Фото: 22.mchs.gov.ru. Александр Карлин провел на берегу Оби совещание и проинспектировал новую технику спасателей. 18 января 2018 года. Фото: 22.mchs.gov.ru. Александр Карлин провел на берегу Оби совещание и проинспектировал новую технику спасателей. 18 января 2018 года. Фото: 22.mchs.gov.ru. Александр Карлин провел на берегу Оби совещание и проинспектировал новую технику спасателей. 18 января 2018 года. Фото: 22.mchs.gov.ru. Александр Карлин провел на берегу Оби совещание и проинспектировал новую технику спасателей. 18 января 2018 года. Фото: 22.mchs.gov.ru. Александр Карлин провел на берегу Оби совещание и проинспектировал новую технику спасателей. 18 января 2018 года. Фото: 22.mchs.gov.ru. Александр Карлин провел на берегу Оби совещание и проинспектировал новую технику спасателей. 18 января 2018 года. Фото: 22.mchs.gov.ru. Заседание прошло в огромной палатке: это новый полевой мобильный пункт управления краем. Прямо оттуда был проведен по с помощью спутниковой связи селекторное совещание со всеми главами муниципалитетов. Тема — прохождение зимнего периода по вопросам отопительного сезона и преодоления стихийных бедствий. Кроме того, всем службам была поставлена задача готовиться к паводку, так как сильно промерзшая земля может, как сказал губернатор, привести в начале весны к крайне своеобразному паводку Как рассказал начальник регионального департамента информации Андрей Ляпунов, во время совещания, алтайские синоптики доложили губернатору, что на фоне малоснежья край ожидают аномальные холода. По словам специалистов, таких погодный условий в регионене было последние лет пять. Александр Карлин подчеркнул, что сегодня в отдельных территориях земля уже промерзла на глубину более чем метр. В том числе и это ведет к порывам коммунальных трасс. У #мчс Алтайского края появились два новых судна на воздушной подушке, в одном из них удалось прокатиться. Крутейшая штука - по воде и по суше может, сегодня делали маленькие локальные бураны на Оби. #барнаул #алтай #алтайскийкрай Публикация от Ksu shu (@ksushilda) Янв 18, 2018 at 2:32 PST Глава региона обобщил все коммунальные аварии, которые произошли в крае с начала зимы, выделил основные причины нарушения работы коммунального комплекса, проанализировал работу муниципалитетов и соответствующих служб по преодолению последствий аварий. Особое внимание уделил Рубцовску и Яровому. Главная задача во время совещания была в том, чтобы сориентировать муниципалитеты и службы на особый режим работы в предстоящий жесткий погодный период.