Американские СМИ: для суперсовременного F-35 использовали советские технологии

Американский истребитель-бомбардировщик V поколения F-35 обладает советскими корнями, пишет РИА "Новости" со ссылкой на портал Task and Purpose. Технологии суперсовременого самолета США заимствованы от Як-141, который начали разрабатывать в СССР еще в 70-е годы прошлого века.
По данным американского портала, создание нового самолета-невидимки стало возможным благодаря падению "железного занавеса". В 1991 году Lockheed и ОКБ Яковлева подписали соглашение о сотрудничестве, которое, среди прочего, позволило американской компании получить информацию о Як-141, в том числе испытательные данные, которые требовали "годы разработки и испытаний".
Эта информация позволила начать разработку двигателей для F-35. Однако, сравнивая два самолета, портал отмечает, что F-35 нельзя считать прямым наследником Як-141 — так, например, у самолетов разные аэродинамические профили и системы стабилизации.
"Но почти наверняка данные, полученные из советского проекта СВВП (самолета вертикального взлета и посадки — ред.), использовались в разработке варианта СВВП F-35 Joint Strike Fighter. Следовательно, хотя бы частью своего существования F-35 обязан программе вооружений советской эпохи", — пишет автор статьи в Task and Purpose.
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