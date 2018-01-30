Антидопинговое агентство проверит новые контейнеры для проб

Ранее лаборатория WADA в Кельне сообщала, что контейнеры нового поколения Bereg-Kit швейцарской компании Berlinger можно открыть руками, если проба заморожена. Новые пробирки стали применять с сентября 2017 года. Во Всемирном антидопинговом агентстве говорят, что уже связались с изготовителем контейнеров.

Когда спортсмены проходят допинг-контроль, они предоставляют образец мочи или крови, а иногда и то, и то. Затем пробу разделяют на два контейнера A и B, которые закрываются спортсменом, а затем проверяются сотрудником по допинг-контролю перед транспортировкой в аккредитованную WADA лабораторию для анализа и дальнейшего хранения. Обычно пробу B замораживают и анализируют только в том случае, если проба A содержит запрещенное вещество.

27 января Berlinger ответил WADA. В компании заявили, что в результате испытаний при описанных условиях вскрыть пробирку без повреждений не удалось. Однако в антидопинговом агентстве заверили, что настроены "решительно следить за Berlinger до тех пор, пока вопрос не будет разрешен, и ждут окончательных результатов тестов". "Мы продолжим информировать всех заинтересованных о развитии событий", — сказали в антидопинговом агентстве, пишет bfm.ru.