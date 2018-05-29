Арестованный руководитель МЧС Кузбасса признался, что в "Зимней вишне" покупал чебуреки

Александр Мамонтов.

Об этом Александр Мамонтов рассказал в ходе судебного заседания, которое прошло 28 мая. " Один раз был, на первом этаже. Детям покупал чебуреки", — сказал он. Также Мамонтов признался, что выше первого этажа "Зимней вишни" никогда не поднимался и не знал о состоянии эвакуационных выходов торгового центра.

Напомним, что СКР возбудил уголовное дело против начальника ГУ МЧС по Кемеровской области Александра Мамонтова и руководителя отдела надзора этого же управления Григория Терентьева. Обоих обвиняют в халатности.

По версии следствия, Мамонтов и Терентьев не запланировали и не провели в 2017-2018 годах проверку соблюдения требований пожарной безопасности в "Зимней вишне". Эксплуатировал ТРЦ "Кемеровский кондитерский комбинат".

Проверка соблюдения требований пожарной безопасности ТРЦ "Зимняя вишня" должна была пройти до 18 марта 2018 года, о чем было достоверно известно Мамонтову и Терентьеву.

В результате халатности обоих произошел пожар, в котором погибли 60 человек, в том числе 37 детей.