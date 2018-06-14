В Барнауле Затон начал уходить под воду

Из-за повышения уровня воды в Оби также поднялся и уровень грунтовых вод: подтоплены проезд Кольцова и улица Судовая.

В Затоне перекрыли объездной путь на остров Шубинский, попасть туда можно только через понтонный мост. На улице Матросской, где вода вышла на проезжую часть, установили сигнальные вешки для обозначения пути проезда транспорта.

Сотрудники территориального управления микрорайона и ГУ МЧС России по Алтайскому краю обходят дворы и сообщают жителям о паводковой ситуации. Также информацию разместили на четырех стендах и передают по громкоговорящей связи.

Напомним, уровень воды в Оби в районе Барнаула поднялся до 538 см. До критической отметки (540 см) осталось всего 2 см.