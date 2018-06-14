Обь в районе Барнаула почти достигла критической отметки

Обь

Усть-Пристань: 548 см, +9 см за сутки;

Барнаул: 538 см, +5 см за сутки;

Камень-на-Оби: 642 см, +2 см за сутки;

Шелаболиха: 643 см, +1 см за сутки;

Алей

Рубцовск: 309 см; -1 см за сутки;

Бия

Бийск: 274, +5 см за сутки.

Катунь

Сростки: 522 см, +7 см за сутки;

Чумыш

Тальменка: 495 см, -5 см за сутки;

Чарыш

Чарышское: 73 см, -19 см за сутки.

Белоглазово: 347, +4 см

Напомним, паводковый процесс запустился в Алтайском крае 3 июня, когда в регион пришло тепло и началось снеготаяние в горах.

Altapress.ru писал, что в барнаульском Затоне ввели режим повышенной готовности из-за паводка. С 10 июня в микрорайоне работает оперативная группа Главного управления МЧС Алтайского края.