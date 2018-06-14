Обь в районе Барнаула почти достигла критической отметки

Уровень воды в Оби в районе Барнаула поднялся до 538 см. До критической отметки (540 см) осталось всего 2 см. Уровень воды растет и в некоторых других реках региона, сообщает алтайский ЦГМС.
Обь
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Усть-Пристань: 548 см, +9 см за сутки;
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Барнаул: 538 см, +5 см за сутки;
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Камень-на-Оби: 642 см, +2 см за сутки;
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Шелаболиха: 643 см, +1 см за сутки;
Алей
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Рубцовск: 309 см; -1 см за сутки;
Бия
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Бийск: 274, +5 см за сутки.
Катунь
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Сростки: 522 см, +7 см за сутки;
Чумыш
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Тальменка: 495 см, -5 см за сутки;
Чарыш
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Чарышское: 73 см, -19 см за сутки.
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Белоглазово: 347, +4 см
Напомним, паводковый процесс запустился в Алтайском крае 3 июня, когда в регион пришло тепло и началось снеготаяние в горах.
Altapress.ru писал, что в барнаульском Затоне ввели режим повышенной готовности из-за паводка. С 10 июня в микрорайоне работает оперативная группа Главного управления МЧС Алтайского края.
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