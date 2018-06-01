"Ашан" приостановил продажу бутылок питьевой воды, которые могут вызвать пожар

О том, что бутылка может поджечь предметы рядом, сообщило издание "Фонтанка": в редакцию обратились читатели, которые поставили бутылку на пол в офисе.

"Когда в окна конторы заглянуло солнце, около бутыли появился заметный дымок, запахло паленым ламинатом. Оказалось, что сфокусировавшись через наполненный водой пластиковый шар, световой пучок быстро прожигает все, куда падает", — написала "Фонтанка".

"Это в принципе возможно. Если бутылка полная и стоит на бумажке или на куче мусора, то это может загореться. Но сама бутылка никогда не загорится", — сказал Александр Панов.

Если под шарообразной бутылкой находится горючий материал, то он может загореться, подтвердил РБК ведущий научный сотрудник научно-исследовательского института ядерной физики МГУ Александр Панов.