"Ашан" приостановил продажу бутылок питьевой воды, которые могут вызвать пожар

В магазинах компании "Ашан" приостановили продажу бутылок воды "Святой источник" в виде футбольного мяча. Если такую бутылку оставить на солнце, она может привести к возгоранию окружающих предметов, сообщает РБК.
О том, что бутылка может поджечь предметы рядом, сообщило издание "Фонтанка": в редакцию обратились читатели, которые поставили бутылку на пол в офисе.
"Когда в окна конторы заглянуло солнце, около бутыли появился заметный дымок, запахло паленым ламинатом. Оказалось, что сфокусировавшись через наполненный водой пластиковый шар, световой пучок быстро прожигает все, куда падает", — написала "Фонтанка".
Если под шарообразной бутылкой находится горючий материал, то он может загореться, подтвердил РБК ведущий научный сотрудник научно-исследовательского института ядерной физики МГУ Александр Панов.
"Это в принципе возможно. Если бутылка полная и стоит на бумажке или на куче мусора, то это может загореться. Но сама бутылка никогда не загорится", — сказал Александр Панов.
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