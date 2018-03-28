Банки спишут долги погибших в торговом центре в Кемерове

Крупные банки решили списать долги погибших и пострадавших при пожаре в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня".
В Альфа-банке заявили, что в случае, если среди погибших окажутся клиенты банка, он простит их долги по кредитам, однако пока "обращений от родственников не поступало", пишет РБК.
Это же намерены делать ВТБ и Хоум Кредит Банк,
В Сбербанке заявили, что там открыт счет для помощи пострадавшим, а решение о списании долгов пока не принято. "Итоговых списков пострадавших нет, и банк продолжает изучать ситуацию", — заявили в пресс-службе банка.
В Россельхозбанке сообщили, что, "если выяснится, что на пожаре пострадали клиенты банка, им и их семьям будет оказана поддержка", пишет polit.ru.
Пожар в кемеровском ТРЦ "Зимняя вишня" произошел 25 марта. В здании погибли, по официальным данным, 64 человека, из них 41 ребенок.
28 марта объявлено в России днем траура.
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