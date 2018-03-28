Банки спишут долги погибших в торговом центре в Кемерове

В Альфа-банке заявили, что в случае, если среди погибших окажутся клиенты банка, он простит их долги по кредитам, однако пока "обращений от родственников не поступало", пишет РБК.

Это же намерены делать ВТБ и Хоум Кредит Банк,

В Сбербанке заявили, что там открыт счет для помощи пострадавшим, а решение о списании долгов пока не принято. "Итоговых списков пострадавших нет, и банк продолжает изучать ситуацию", — заявили в пресс-службе банка.

В Россельхозбанке сообщили, что, "если выяснится, что на пожаре пострадали клиенты банка, им и их семьям будет оказана поддержка", пишет polit.ru.

Пожар в кемеровском ТРЦ "Зимняя вишня" произошел 25 марта. В здании погибли, по официальным данным, 64 человека, из них 41 ребенок.

28 марта объявлено в России днем траура.