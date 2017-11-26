Барнаулец четыре месяца водил за нос покупателя телят из Тюмени

Сегодня, 14:49.
Происшествия

Барнаульца судили за то, что он обманул жителя Тюмени. Мужчина присвоил вверенные ему деньги, предназначенные для покупки телят.

Телята. Животноводство.
Телята. Животноводство. Фото: СС0.

Как altapress.ru сообщила помощник прокурора Железнодорожного района Барнаула Анастасия Карпова, житель Тюмени заключил договор купли-продажи с барнаульцем. По его условиям, за 174 тыс. рублей продавец обязывался поставить покупателю телят.

На протяжении четырех месяцев житель Барнаула вводил потерпевшего в заблуждение. Он говорил, что телята уже куплены, но вывезти их нельзя, так как они находятся в Республике Алтай, где якобы объявили карантин из-за чумы. Для ускорения процесса перевозки он просил у тюменца дополнительные деньги. Все это время потерпевший ждал свой товар, живя в гостинице.

Не дождавшись поставки приобретенного скота, тюменцу пришлось отправиться назад домой, поскольку проживание в гостинице выходило за пределы его лимита. Он неоднократно созванивался с продавцом, но последний уверял, что решает вопрос. Потерпевший предлагал самостоятельно вывезти скот, но обманщик говорил, что на днях отправит скот. В итоге покупателю ничего не оставалось, кроме как обратиться в полицию.

В ходе судебного следствия продавец возместил ущерб покупателю не только за непоставленных телят, но и за долгое проживание в гостинице. Суд вынес решение о прекращении уголовного дела по примирению сторон.

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