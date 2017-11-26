Барнаулец четыре месяца водил за нос покупателя телят из Тюмени

Барнаульца судили за то, что он обманул жителя Тюмени. Мужчина присвоил вверенные ему деньги, предназначенные для покупки телят.
Как altapress.ru сообщила помощник прокурора Железнодорожного района Барнаула Анастасия Карпова, житель Тюмени заключил договор купли-продажи с барнаульцем. По его условиям, за 174 тыс. рублей продавец обязывался поставить покупателю телят.
На протяжении четырех месяцев житель Барнаула вводил потерпевшего в заблуждение. Он говорил, что телята уже куплены, но вывезти их нельзя, так как они находятся в Республике Алтай, где якобы объявили карантин из-за чумы. Для ускорения процесса перевозки он просил у тюменца дополнительные деньги. Все это время потерпевший ждал свой товар, живя в гостинице.
Не дождавшись поставки приобретенного скота, тюменцу пришлось отправиться назад домой, поскольку проживание в гостинице выходило за пределы его лимита. Он неоднократно созванивался с продавцом, но последний уверял, что решает вопрос. Потерпевший предлагал самостоятельно вывезти скот, но обманщик говорил, что на днях отправит скот. В итоге покупателю ничего не оставалось, кроме как обратиться в полицию.
В ходе судебного следствия продавец возместил ущерб покупателю не только за непоставленных телят, но и за долгое проживание в гостинице. Суд вынес решение о прекращении уголовного дела по примирению сторон.
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