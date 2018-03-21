Барнаулец из-за денег забил монтировкой насмерть человека

Из-за разложения на теле отсутствовали видимые следы телесных повреждений. Однако криминалисты все-таки установили, что это было убийство.

По подозрению в совершении преступления был задержан 56-летний владелец автомастерской, у которого работал погибший. Сейчас задержанному уже предъявлено обвинение по статье об умышленном убийстве.

Как оказалось, 28 декабря 2017 года между владельцем и его 49-летним сотрудником возник конфликт из-за денег. Обвиняемый, как считают в Следкоме, схватил монтировку и несколько раз ударил ею сотрудника по голове. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте. Чтобы скрыть следы преступления, обвиняемый загрузил труп в багажник машины и вывез в лес за Обь.

Сейчас обвиняемый заключен под стражу.