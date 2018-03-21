Барнаулец из-за денег забил монтировкой насмерть человека

9 марта в Барнауле в лесу за стррым мостом выгуливавший собаку горожанин обнаружил труп мужчины. Как оказалось, тело пролежало два месяца и правоохранителям стоило большого труда, чтобы обнаружить, что это был "криминальны" труп, сообщает Следком.
Из-за разложения на теле отсутствовали видимые следы телесных повреждений. Однако криминалисты все-таки установили, что это было убийство.
По подозрению в совершении преступления был задержан 56-летний владелец автомастерской, у которого работал погибший. Сейчас задержанному уже предъявлено обвинение по статье об умышленном убийстве.
Как оказалось, 28 декабря 2017 года между владельцем и его 49-летним сотрудником возник конфликт из-за денег. Обвиняемый, как считают в Следкоме, схватил монтировку и несколько раз ударил ею сотрудника по голове. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте. Чтобы скрыть следы преступления, обвиняемый загрузил труп в багажник машины и вывез в лес за Обь.
Сейчас обвиняемый заключен под стражу.
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