Барнаулец лишился свободы за то, что ударил и укусил полицейского

Как altapress.ru сообщила помощник прокурора Ленинского района Барнаула Светлана Крамар, мужчина был недоволен, что его задержали на улице за распитие спиртных напитков и доставили в отдел полиции. Там он поскандалил и дважды ударил по лицу полицейского, а затем укусил его за кисть.

За это мужчина получил два года лишения свободы условно и должен будет выплатить 10 тысяч рублей пострадавшему в качестве компенсации морального вреда.