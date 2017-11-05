Барнаулец лишился свободы за то, что ударил и укусил полицейского

29-летний барнаулец стал фигурантом уголовного дела после того, как попался на административном нарушении. Мужчина ударил и укусил полицейского.
Как altapress.ru сообщила помощник прокурора Ленинского района Барнаула Светлана Крамар, мужчина был недоволен, что его задержали на улице за распитие спиртных напитков и доставили в отдел полиции. Там он поскандалил и дважды ударил по лицу полицейского, а затем укусил его за кисть.
За это мужчина получил два года лишения свободы условно и должен будет выплатить 10 тысяч рублей пострадавшему в качестве компенсации морального вреда.
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