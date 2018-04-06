Барнаулец потерял 300 тысяч рублей, оплатив задолженность через интернет

Житель Барнаула хотел оплатить задолженность через интернет, но наткнулся на мошенников, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.
По предварительной информации, у мужчины был долг на одной из онлайн-бирж. Ранее он оставил свои контактные данные на официальном сайте компании. Вскоре потерпевшему позвонил неизвестный и продиктовал номер счета, на который нужно отправить деньги.
Барнаулец перевел около 300 тысяч рублей и перезвонил для подтверждения платежа. Телефон злоумышленника был отключен, а в компании рассказали, что не получали деньги.
Полицейские выяснили, что номер, с которого звонили потерпевшему, зарегистрирован в Москве.
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