Барнаулец потерял 300 тысяч рублей, оплатив задолженность через интернет

По предварительной информации, у мужчины был долг на одной из онлайн-бирж. Ранее он оставил свои контактные данные на официальном сайте компании. Вскоре потерпевшему позвонил неизвестный и продиктовал номер счета, на который нужно отправить деньги.

Барнаулец перевел около 300 тысяч рублей и перезвонил для подтверждения платежа. Телефон злоумышленника был отключен, а в компании рассказали, что не получали деньги.

Полицейские выяснили, что номер, с которого звонили потерпевшему, зарегистрирован в Москве.