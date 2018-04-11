Барнаулец прокутил 100 тысяч рублей и, испугавшись гнева матери, соврал о краже

В Барнауле мужчину осудили за ложный донос. Он сам потратил деньги, а полицейским рассказал о краже, сообщает прокуратура Алтайского края.
Деньги на счет вносили осужденный и его мать. Они хотели накопить крупную сумму вместе. Мужчина снял больше 100 тысяч рублей втайне от матери.
Когда женщина попросила крупную сумму для ремонта, выяснилось, что на счету денег стало гораздо меньше. Сын испугался признаться в том, что потратил больше 100 тысяч на развлечения. Он сообщил, что деньги со счета украли.
Мужчина признал свою вину и раскаялся. Его оштрафовали на 20 тысяч рублей.
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