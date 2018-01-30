Барнаулец снялся в передаче "Давай поженимся!"

Барнаулец Матвей Дорофеев принял участие в съемках передачи "Давай поженимся!". 27-летний парень решил попытать счастья и оказался в числе трех претендентов на руку девушки из Москвы.
Матвей Дорофеев — довольно известный барнаульский путешественник-автостопщик, занимается разработкой и программированием сайтов. О том, что он принял участие в съемках, стало известно из сторис в профиле парня и его друга в Instagram.
Как стало известно altapress.ru, барнаулец написал на передачу "из чистого интереса", не особенно рассчитывая на то, что его позовут. Но им все-таки заинтересовались.
Парень связан условиями контракта, поэтому не смог рассказать, как зовут невесту и кого она выбрала. Не раскрыл он и делали своего "сюрприза", который по правилам передачи должен был показать девушке. По данным источников altapress.ru, он может быть музыкальным, поскольку Матвей давно увлекается музыкой.
Выпуск с участием барнаульца, скорее всего, выйдет в следующем месяце.
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