Барнаульские дизайнеры встретились на батле и показали все, что они думают про 8 марта

Вчера, 20:21.
Жизнь

17 дизайнеров из Алтайского края встретились на профессиональном батле. Они выясняли, кто из них сделает лучший поздравительный сайт для девушек к 8 марта. Работы получились разные: нежные, яркие и провокационные.

Организатором мероприятия стала компания "Сибирикс". Дизайн-батл проводится второй раз. Его цель — предоставить творческим людям площадку для самовыражения, дать им возможность оценить свой уровень, пообщаться с коллегами и обменяться с ними опытом. В батле участвовали представители веб-студий, студий дизайна и типографской среды.

17 дизайнеров из Алтайского края встретились на профессиональном батле.
17 дизайнеров из Алтайского края встретились на профессиональном батле.
17 дизайнеров из Алтайского края встретились на профессиональном батле.
17 дизайнеров из Алтайского края встретились на профессиональном батле.
17 дизайнеров из Алтайского края встретились на профессиональном батле.
17 дизайнеров из Алтайского края встретились на профессиональном батле.
17 дизайнеров из Алтайского края встретились на профессиональном батле.
17 дизайнеров из Алтайского края встретились на профессиональном батле.
17 дизайнеров из Алтайского края встретились на профессиональном батле.
17 дизайнеров из Алтайского края встретились на профессиональном батле.
17 дизайнеров из Алтайского края встретились на профессиональном батле.
17 дизайнеров из Алтайского края встретились на профессиональном батле.
17 дизайнеров из Алтайского края встретились на профессиональном батле.
17 дизайнеров из Алтайского края встретились на профессиональном батле.
17 дизайнеров из Алтайского края встретились на профессиональном батле.
17 дизайнеров из Алтайского края встретились на профессиональном батле.
17 дизайнеров из Алтайского края встретились на профессиональном батле.
17 дизайнеров из Алтайского края встретились на профессиональном батле.

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Работы участников дизайн-батла.
Работы участников дизайн-батла

Тему участникам сообщают непосредственно перед испытанием, затем дают ограниченное время, чтобы они сгенерировали идеи и воплотили их. После этого проводится презентация проектов и голосование. В этот раз в нем участвовали сами дизайнеры, а также пользователи соцсетей.

Участникам предложили создать сайт-поздравление к 8 марта, рассказывающий об истории праздника. За час они вникли в суть вопроса, придумали концепт сайта и воплотили его в макет. Кто-то предложил женщинам самим выбрать версию происхождения праздника, кто-то изложил историю без прикрас, а кто-то решил сосредоточиться на цветах и подарках.

Работы участников дизайн-батла.
Работы участников дизайн-батла

Работы участников дизайн-батла.
Работы участников дизайн-батла

Работы участников дизайн-батла.
Работы участников дизайн-батла

Больше работ смотрите на сайте "Сибирикса".

Победителем батла стал дизайнер "Сибирикса" Евгений Акулов. 

17 дизайнеров из Алтайского края встретились на профессиональном батле. Фото: "Сибирикс".
Работы участников дизайн-батла. Фото: "Сибирикс".
Работы участников дизайн-батла. Фото: "Сибирикс".
Работы участников дизайн-батла. Фото: "Сибирикс".
Работы участников дизайн-батла. Фото: "Сибирикс".
Работы участников дизайн-батла. Фото: "Сибирикс".
Работы участников дизайн-батла. Фото: "Сибирикс".
Работы участников дизайн-батла. Фото: "Сибирикс".
Работы участников дизайн-батла. Фото: "Сибирикс".
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