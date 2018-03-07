Барнаульские дизайнеры встретились на батле и показали все, что они думают про 8 марта

17 дизайнеров из Алтайского края встретились на профессиональном батле. Они выясняли, кто из них сделает лучший поздравительный сайт для девушек к 8 марта. Работы получились разные: нежные, яркие и провокационные.
Организатором мероприятия стала компания "Сибирикс". Дизайн-батл проводится второй раз. Его цель — предоставить творческим людям площадку для самовыражения, дать им возможность оценить свой уровень, пообщаться с коллегами и обменяться с ними опытом. В батле участвовали представители веб-студий, студий дизайна и типографской среды.
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Тему участникам сообщают непосредственно перед испытанием, затем дают ограниченное время, чтобы они сгенерировали идеи и воплотили их. После этого проводится презентация проектов и голосование. В этот раз в нем участвовали сами дизайнеры, а также пользователи соцсетей.
Участникам предложили создать сайт-поздравление к 8 марта, рассказывающий об истории праздника. За час они вникли в суть вопроса, придумали концепт сайта и воплотили его в макет. Кто-то предложил женщинам самим выбрать версию происхождения праздника, кто-то изложил историю без прикрас, а кто-то решил сосредоточиться на цветах и подарках.
Больше работ смотрите на сайте "Сибирикса".
Победителем батла стал дизайнер "Сибирикса" Евгений Акулов.
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