Барнаульский аэропорт откроется после 10 часов простоя

26 марта из-за неблагоприятных метеоусловий — тяжелый мокрый снегопад — в барнаульском аэропорту имени Г.С.Титова не смогли приземлиться все лайнеры, выполняющий рейс Москва — Барнаул. Самолеты направили на запасной аэродром в "Толмачево".
Техника аэропорта очищала от липкого снега взлетно-посадочную полосу. На это время воздушная гавань была закрыта.
Как сообщили altapress.ru в авиапредприятии "Алтай", с 16.00 местного времени аэропорт откроют для взлета-посадки воздушных судов S7, "Уральских авиалиний", "ИрАэро". Самолет "Аэрофлота" прибудет в порт ориентировочно в 18.00 (после отдыха экипажа). После лайнеры полетят в Москву.
Ориентировочно в 16.30 в барнаульском аэропорту совершит посадку борт МЧС Ан-74 из Красноярска со спасателями и плавсредствами — для помощи Алтайскому краю для оказания помощи населению в борьбе с подтоплениями. На Ан-74 прилетит начальник Сибирского регионального центра МЧС России генерал-лейтенант внутренней службы Сергей Диденко.
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