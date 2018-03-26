Барнаульский аэропорт откроется после 10 часов простоя

Техника аэропорта очищала от липкого снега взлетно-посадочную полосу. На это время воздушная гавань была закрыта.

Как сообщили altapress.ru в авиапредприятии "Алтай", с 16.00 местного времени аэропорт откроют для взлета-посадки воздушных судов S7, "Уральских авиалиний", "ИрАэро". Самолет "Аэрофлота" прибудет в порт ориентировочно в 18.00 (после отдыха экипажа). После лайнеры полетят в Москву.

Ориентировочно в 16.30 в барнаульском аэропорту совершит посадку борт МЧС Ан-74 из Красноярска со спасателями и плавсредствами — для помощи Алтайскому краю для оказания помощи населению в борьбе с подтоплениями. На Ан-74 прилетит начальник Сибирского регионального центра МЧС России генерал-лейтенант внутренней службы Сергей Диденко.