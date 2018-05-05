Барнаульский бодибилдер стал чемпионом Европы

Атлет Александр Барбашин из Барнаула стал чемпионом Европы по бодибилдингу в категории Games Classic. Об этом говорится на его странице Вконтакте.
Александр Барбашин на Чемпионате Европы. Фото: vk.com/id93355239.
Александр Барбашин на Чемпионате Европы. Фото: vk.com/id93355239.
Александр Барбашин на Чемпионате Европы. Фото: vk.com/id93355239.
Александр Барбашин на Чемпионате Европы. Фото: vk.com/id93355239.
Александр Барбашин на Чемпионате Европы. Фото: vk.com/id93355239.
Александр Барбашин на Чемпионате Европы. Фото: vk.com/id93355239.
Соревнования проходили в испанской Санта-Сусанне и предусматривали обязательный допинг-контроль.
Барбашин на своей странице поблагодарил всех, кто причастен к его победе. "Искренне благодарю близких: любимую, маму, мою малышню, что поддерживали меня на протяжении всей подготовки. Единственного тренера Дениса Капустина, который ведет меня с 2010 года и ни разу не промахнулся ни в течение подготовки, ни в подводке", - написал Александр.
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