Барнаульский бодибилдер стал чемпионом Европы

Александр Барбашин на Чемпионате Европы. Фото: vk.com/id93355239. Александр Барбашин на Чемпионате Европы. Фото: vk.com/id93355239. Александр Барбашин на Чемпионате Европы. Фото: vk.com/id93355239. Александр Барбашин на Чемпионате Европы. Фото: vk.com/id93355239. Александр Барбашин на Чемпионате Европы. Фото: vk.com/id93355239. Александр Барбашин на Чемпионате Европы. Фото: vk.com/id93355239.

Соревнования проходили в испанской Санта-Сусанне и предусматривали обязательный допинг-контроль.

Барбашин на своей странице поблагодарил всех, кто причастен к его победе. "Искренне благодарю близких: любимую, маму, мою малышню, что поддерживали меня на протяжении всей подготовки. Единственного тренера Дениса Капустина, который ведет меня с 2010 года и ни разу не промахнулся ни в течение подготовки, ни в подводке", - написал Александр.