Барнаульский участник "Новой Фабрики Звезд" чуть не вылетел из проекта и снова номинирован

На 11-м отчетном концерте 18 ноября участники проекта Зина Куприянович и Даниил Рувинский приняли решение спасти Евгения Трофимова, отказавшись продолжить борьбу за победу в качестве сольных исполнителей. Все трое вошли в состав первой на "Фабрике" группы — "Север 17".

Сразу же после своего первого выступления группа "Север 17" попала в номинацию на выбывание. Поддержать номинантов можно на сайте проекта.

Справка

Евгений Трофимов — автор песен и солист барнаульской группы GROO. По собственному утверждению, музыкант-самоучка и коренной сибиряк. Воспитан на живой музыке. Перкуссионист, гитарист. Мечтает покорить российскую публику, делая именно русскую музыку с фирменным звучанием.