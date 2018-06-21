Барнаульцев приглашают отпраздновать День молодежи в России

30 июня 2018 года с 12.00 до 22.00 на площадке Парка спорта Алексея Смертина (ул. Энтузиастов, 12-в) состоится большой праздник, посвященный Дню молодежи в России.
Организатор события – Комитет по делам молодежи администрации Барнаула.
В рамках праздника состоится много интересных событий:
- молодежное спортивное мероприятие "Марш-бросок" с участием допризывной студенческой молодежи, силовых структур и ветеранских общественных организаций,
- выставка современной боевой техники и вооружения,
- показательные выступления отряда спецназа,
- этап городского конкурса "Мисс Барнаул – 2018",
- летний кубок Барнаульской лиги КВН,
- крупнейший в Сибири фестиваль красок "Сияй",
- выступление лучших DJ города Барнаула.
Хедлайнером мероприятия станет барнаульская кавер-группа "ZZ POP", которая исполнит известные отечественные и зарубежные хиты.
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