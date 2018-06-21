Барнаульцев приглашают отпраздновать День молодежи в России

30 июня 2018 года с 12.00 до 22.00 на площадке Парка спорта Алексея Смертина (ул. Энтузиастов, 12-в) состоится большой праздник, посвященный Дню молодежи в России.

Организатор события – Комитет по делам молодежи администрации Барнаула.