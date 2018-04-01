Барнаульцы хотят установить памятник "Марии-Ра" около ЦУМа.

Инициативная группа барнаульцев предложила установить у ЦУМа памятник сети "Мария-Ра" и всему алтайскому ритейлу. Об этом на своей странице в Facebook сообщил активист Денис Логинов.
Логинов рассказал, что сооружение должно появиться на месте парковки перед ЦУМом. На опубликованных рендерах проекта видно, что высота памятника будет около 15 метров. Конструкция состоит из массивного мраморного постамента и ярко-желтого логотипа "Марии-Ра".
Денис Логинов,
активист:
— "Марии-Ра" в этом году исполнилось 25 лет — она почти моя ровесница. Сколько я себе помню — всегда ходил в эти магазины. Вообще считаю, что "Мария-Ра" — один из главных алтайских брендов: ее магазины есть во всей Сибири. Я уж не говорю про ее социальные проекты. Поэтому считаю справедливым увековечить ее заслуги. Идею уже поддержали мои друзья-предприниматели.
На рендерах видно, что вокруг памятника высадят деревья, в тени которых расположатся скамейки. Также здесь проведут освещение.
Денис Логинов,
активист:
— Я предполагаю, что место может стать приятной зоной отдыха прямо в центре Барнаула. Было бы здорово, если бы здесь еще появился бесплатный Wi-Fi — как в европейских городах. Но это уже вопрос к мэрии. Я считаю, что именно это место может стать настоящим "барнаульским Арбатом": здесь большой поток людей, постоянно выступают уличные музыканта и тусуется творческая молодежь.
В своем посте Логинов упомянул проблемы парковок. По его словам Москва сегодня активно избавляется от парковок в центре города — на их месте появляются пешеходные и развлекательные пространства. "Барнаул может последовать передовому примеру и сделать первый шаг к комфортному европейскому городскому пространству", — заявил активист.
Логинов написал, что его друзья-бизнесмены уже выделили деньги на рендеры и проектные работы. Однако на сам памятник средств пока не хватает. Активист призвал неравнодушных горожан поддержать его идею.
Официальных комментариев от самой "Марии-Ра" пока нет.
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