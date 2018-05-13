В Барнауле начали массово пристраивать животных на время отпуска

Барнаул попал в анализ "Авито" благодаря бурной динамике изучаемого показателя. В апреле 2018-го услугу искали на 110% чаще, чем 2017-го, а цена предложения выросли на 86% со 156 до 284 рублей в сутки.

Эксперты объясняют рост популярности услуги в масштабах России сезоном отпусков. В этот период передержка животных актуальна. В 2018 году услугой хотят воспользоваться на 6,1% больше россиян, чем в 2017-м. Также сайт отмечает, что спрос на отели для животных снизился, а их стоимость упала.

Самая высокая цена среди городов-миллионников отмечена в Санкт-Петербурге (559 рублей в сутки), а самая низкая – в Ульяновске (142 рубля в сутки).