В Барнауле начали массово пристраивать животных на время отпуска

В Барнауле резко выросли спрос и цена на услугу передержки домашних животных. По данным экспертов "Авито", в апреле временных хозяев для питомцев искали в два раза чаще, чем за аналогичный период прошлого года. Услуга становится популярнее по всей России, пишет NewsFrol.
Барнаул попал в анализ "Авито" благодаря бурной динамике изучаемого показателя. В апреле 2018-го услугу искали на 110% чаще, чем 2017-го, а цена предложения выросли на 86% со 156 до 284 рублей в сутки.
Эксперты объясняют рост популярности услуги в масштабах России сезоном отпусков. В этот период передержка животных актуальна. В 2018 году услугой хотят воспользоваться на 6,1% больше россиян, чем в 2017-м. Также сайт отмечает, что спрос на отели для животных снизился, а их стоимость упала.
Самая высокая цена среди городов-миллионников отмечена в Санкт-Петербурге (559 рублей в сутки), а самая низкая – в Ульяновске (142 рубля в сутки).
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