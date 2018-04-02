Барнаульцы подрались в баре из-за комментария "ВКонтакте"

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В Барнауле рассмотрели уголовное дело барнаульца, который сломал нос другому мужчине. Конфликт разгорелся из-за оскорбительного комментария в соцсети "ВКонтакте".

"ВКонтакте". Соцсеть.
"ВКонтакте". Соцсеть. Фото: СС0.

Как сообщила altapress.ru помощник прокурора Железнодорожного района Барнаула Ирина Черкасова, парень оставил в социальной сети комментарий в адрес звукорежиссера, который, по его мнению, некачественно работал на концерте одной из музыкальных групп Барнаула. Отзыв сильно задел звукорежиссера.

Через некоторое время парни встретились в одном из музыкальных баров Барнаула. Между ними произошел конфликт, в ходе которого молодой человек сломал нос звукорежиссеру.

В суде молодые люди помирились. Уголовное дело прекратили.

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