Барнаульцы подрались в баре из-за комментария "ВКонтакте"

Как сообщила altapress.ru помощник прокурора Железнодорожного района Барнаула Ирина Черкасова, парень оставил в социальной сети комментарий в адрес звукорежиссера, который, по его мнению, некачественно работал на концерте одной из музыкальных групп Барнаула. Отзыв сильно задел звукорежиссера.

Через некоторое время парни встретились в одном из музыкальных баров Барнаула. Между ними произошел конфликт, в ходе которого молодой человек сломал нос звукорежиссеру.

В суде молодые люди помирились. Уголовное дело прекратили.