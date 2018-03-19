Безопасную краску для волос сделали из изобретения российских нобелевских лауреатов

Американцы с помощью некоторых манипуляций превратили превратив графен в вещество, обладающее "угольным" глубоким цветом, пишут "Актуальные новости".

Эта краска способна защитить человека от статических разрядов.

Цзясин Хуан, физик из Северо-Западного университете в Эванстоне, считает, что многие ученые не использовали графен из-за бесполезного черного цвета. В некоторых опытах это свойство вообще мешало практикам. Поэтому исследователи решили приспособить одиночный слой атомов углерода, который представляет собой графен, для создания безопасной краски. При этом, использовался низкокачественный и дефектный материал, так как именно это качество было ценно для ученых.



Графен построен на химических связях и напоминает по форме пчелиные соты. Как отметил Цзясин Хуан, изобретенная "угольная" краска для волос способна защитить их от разрушения.