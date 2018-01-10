Бийская администрация закупила 163 гроба почти на 1,5 млн рублей

В документе, размещенном на сайте госзакупок, указано, что представители администрации и в ее лице МУП "Память" готовы закупить разные гробы: от элитных, изготовленных из массива сосны первого сорта и покрытых темным лаком с высоким глянцем, до социальных — из шпонированной. Такую продукцию предлагают по цене от 6,5 до 25 тысяч рублей — в зависимости от вида гроба.

Заявку подали еще в декабре прошлого года. Ее обновили в 2018. Информация об объекте закупа дана сухо: "Гробы полированные в ассортименте". Итоговым заказчиком выступает МУП "Память". Начальная стоимость заказа — 1,535 млн рублей

В заказе указано, что поставщик должен обеспечить за свой счет, своими силами и средствами изготовление и доставку. Гробы должны быть новыми. Подрядчиком-исполнителем выступит красноярское предприятие.

Муниципальному учреждению приходится закупать гробы в соответствии с Федеральным законом № 44. Вести свою деятельность они должны через размещение заявок на электронных площадках госзакупок. При этом заказчиком выступает МУП, а городская администрация размещает информацию о проведении аукциона.