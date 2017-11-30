Медведев разрешил госкомпаниям засекретить данные поставщиков

С 2016 года госкомпании были обязаны публиковать не только сведения о заключенных договорах, а также их исполнении и прекращении, но и сами договоры.

Подписанное постановление разрешает госкомпаниям ограничиться публикацией в реестре закупок обезличенной информации о результатах, способе, цене закупки — без данных о победителе.

Издание отмечает, что контракты с субподрядчиками еще больше уйдут в тень — поиск информации о них закрывается. Мера действует до 1 июля 2018 года.

Госкомпании беспокоит перспектива обнаружения информации о внутригрупповых и финансовых сделках, заявил человек, близкий к "Роснефти", а сведения о контрагентах хотят защитить все компании, находящиеся под санкциями, чтобы не раскрывать схемы, позволяющие эти санкции обходить. Из-за санкций регулярно возникают проблемы при работе с крупными подрядчиками, в том числе и российскими, которые боятся огласки сотрудничества, — речь о технологиях, которые очень сложно заменить, считает собеседник, близкий к "Роскосмосу".

Госкомпаниям не впервые уходят от публичности, напоминает газета. В частности, им удалось отбиться от попытки перевести все их закупки в электронный вид, пишет "Росбалт".