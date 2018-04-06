В горах Алтая пройдут военные учения с участием "Крокодилов" и "Терминаторов"

Пилоты транспортно-боевых вертолетов Ми-24 (неофициальное название — "Крокодил") и Ми-8АМТШ-В (неофициальное название — "Терминатор") в течение месяца будут совершенствовать навыки ориентирования в горах, посадки на неподготовленные высокогорные площадки, прохождения ущелий и преодоления перевалов на высотах до 3 тыс. метров.

К выполнению полетов в горах привлекли более 50 пилотов и задействовали свыше 10 вертолетов, говорится в сообщении пресс-службы Центрального военного округа (ЦВО).

Жителям региона не стоит беспокоиться при прохождении этих учений.