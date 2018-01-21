Более 30 человек тушили пожар в частном доме Барнаула

Только через час удалось ликвидировать пожар. Его тушили 31 пожарный, работали девять единиц техники. Всего в устранении ЧП приняли участие свыше 40 человек.

В управлении подчеркивают, что работу пожарных в этот день значительно затрудняет мороз.

Сведений о жертвах и площади пожара пока нет.

Напомним, еще один крупный пожар 21 января случился в Барнауле в здании по ул. Ползунова, 31, это историческое здание XIX века постройки - контора купца Морозова.