Более 30 человек тушили пожар в частном доме Барнаула

Вчера, 16:41.
Происшествия

Частный жилой дом загорелся днем 21 января в Индустриальном районе Барнаула. По данным регионального управления МЧС, сообщение о возгорании поступило в 12.27.

Пожар в частном доме.
Пожар в частном доме. Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Только через час удалось ликвидировать пожар. Его тушили 31 пожарный, работали девять единиц техники. Всего в устранении ЧП приняли участие свыше 40 человек.

В управлении подчеркивают, что работу пожарных в этот день значительно затрудняет мороз.

Сведений о жертвах и площади пожара пока нет.

Напомним, еще один крупный пожар 21 января случился в Барнауле в здании по ул. Ползунова, 31, это историческое здание XIX века постройки - контора купца Морозова.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Смотрите также

Уважаемые читатели! Система комментирования выключается на ночь с 01.00 барнаульского времени (+4мск) и включается в 7.00.

Новости партнеров