Болельщики попросили российскую телеведущую быть менее сексуальной

Сегодня, 11:07.
Спорт

Телеведущую Марию Командную попросили одеться скромнее во время трансляции жеребьевки Чемпионата мира по футболу. С этой просьбой к теледиве обратились иранские мужчины, пишет Газета.ru.

Россия приняла эстафету проведения чемпионата мира по футболу-2018.
Россия приняла эстафету проведения чемпионата мира по футболу-2018. Фото: kremlin.ru.

Дело в том, что если Мария будет одета чересчур откровенно, иранское телевидение по местным законам должно буде прервать показ жеребьевки.

The dress I didn’t buy

Публикация от Maria Komandnaya (@komandnaya)

На моём телефоне 35 000 фотографий. Тысячи полторы из них примерно такие

Публикация от Maria Komandnaya (@komandnaya)

When you're trying not to pose, but actually you're superposing. 📸 by @marina.wonder, 💃🏻 by @nestyodina

Публикация от Maria Komandnaya (@komandnaya)

⛰👌🏼

Публикация от Maria Komandnaya (@komandnaya)

The next stop is the Confederations Cup!

Публикация от Maria Komandnaya (@komandnaya)

Thank you, @fifaworldcup, for the magnificent Behind the scenes event! The Final Draw is coming!

Публикация от Maria Komandnaya (@komandnaya)

Сама церемония жеребьевки пройдет в Государственном Кремлевском дворце 1 декабря. Вместе с Командной вести церемонию будет легендарный английский футболист Гари Линекер.

Сама Мария пообещала выглядеть на жеребьевке скромно. Но на ее страничке в Instagram идет настоящая борьба за наряд телеведущей между иранцами и россиянами. Первые призывают Командную одеваться не так сексуально, как она любит. А вот вторые пишут Марие, чтобы она никого не слушала и возмущаются предложениям жителей Ирана.

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