Болельщики попросили российскую телеведущую быть менее сексуальной

Телеведущую Марию Командную попросили одеться скромнее во время трансляции жеребьевки Чемпионата мира по футболу. С этой просьбой к теледиве обратились иранские мужчины, пишет Газета.ru.
Дело в том, что если Мария будет одета чересчур откровенно, иранское телевидение по местным законам должно буде прервать показ жеребьевки.
Сама церемония жеребьевки пройдет в Государственном Кремлевском дворце 1 декабря. Вместе с Командной вести церемонию будет легендарный английский футболист Гари Линекер.
Сама Мария пообещала выглядеть на жеребьевке скромно. Но на ее страничке в Instagram идет настоящая борьба за наряд телеведущей между иранцами и россиянами. Первые призывают Командную одеваться не так сексуально, как она любит. А вот вторые пишут Марие, чтобы она никого не слушала и возмущаются предложениям жителей Ирана.
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