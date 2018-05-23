Почему в Алтайском крае стало больше разводов и все ли браки стоит сохранять

Возраст, алкоголь и родители

Самая популярная причина разводов в Алтайском крае — употребление алкоголя одним из супругов. Об этом говорят и сотрудники органов ЗАГС, и психологи.

Любовь Пивоварова,

руководитель центра "Семейная психологическая консультация":

— В последнее время алкоголизмом стали чаще страдать женщины. Они взвалили на себя мужские обязанности, соответственно и недуги у них начинают проявляться "мужские".

Вторая по популярности причина — ранний возраст вступления в брак. По статистике органов ЗАГС, чаще всего разводятся люди в возрасте до 35 лет.

Любовь Пивоварова,

руководитель центра "Семейная психологическая консультация":

— Люди сейчас психологически созревают поздно. Для некоторых брак — это игра. Они создают семью, рожают ребенка, а потом оказывается, что за этим следуют определенные обязанности. Наигравшись, начинают перекладывать эти обязанности на партнера, которого это не устраивает. В результате мы имеем скандалы и развод.

Среди других причин Любовь Пивоварова называет измены, завышенные требования к партнеру, вмешательство родителей в брак.

Любовь Пивоварова,

руководитель центра "Семейная психологическая консультация":

— Есть такие родители, которые считают, что им лучше знать, как жить ребенку. Чаще всего под прессингом мам и пап браки их детей разрушаются. Но если у пары получается дистанцироваться от опеки родителей — можно сохранить брак.

Развод стал нормальным явлением, сетует психолог. Людям стало проще разбежаться, чем работать над отношениями.

Любовь Пивоварова,

руководитель центра "Семейная психологическая консультация":

— Сейчас в каждом сериале показывают, как легко люди друг другу изменяют и разводятся. Звезды, которые по пять раз женятся, тоже подливают масла в огонь. Почему раньше браки были более устойчивыми? Потому что люди воспитывались на высокоморальных книгах, а выбирать спутника жизни им помогали родители.

За 2017 год распалось более 10 тысяч семей (браков зарегистрировали более 15 тысяч). Сохранить нельзя развестись Как правило, позже люди сожалеют о разводе, говорит Любовь Пивоварова. Но есть случаи, когда семью сохранять не стоит. Любовь Пивоварова,

руководитель центра "Семейная психологическая консультация": — Нужно понимать, что семья — это не один человек, а как минимум двое. И если один из партнеров все тащит на себе, стоит задуматься — а нужно ли ему это? Типичная проблема молодой семьи: муж приходит с работы и — в компьютер. А жене, естественно, нужна помощь по дому и внимание. Если она способна грамотно донести до супруга свои желания, ситуацию можно исправить. Но если человек постоянно натыкается на глухую стену, возникает вопрос в необходимости такого брака.

Совершенно точно не стоит сохранять семью с запойными алкоголиками, не желающими лечиться, считает психолог. Особенно, если в браке есть дети.

Того же мнения придерживается юрист по семейным спорам Ирина Пироженко. И даже призывает к расторжению брака, если в семье постоянно происходят скандалы и рукоприкладство.

Ирина Пироженко,

юрист:

— Если в семье нет проблем, граничащих с Уголовным кодексом, мы выясняем, открыты ли стороны к диалогу. Если да, то направляем к психологу. В ряде случаев это помогает. К сожалению, не все настроены на такую консультацию. Менталитет некоторых людей таков, что посещение психолога — это что-то из ряда вон выходящее. К тому же консультация эта платная, так что, получается, обратиться к медиаторам в ЗАГСе выгоднее.

Ирина Пироженко также отмечает, что бракоразводная статистика в крае не совсем "чистая", ведь туда попадают и фиктивные разводы. Иногда фактически люди остаются вместе, но расторгают брак, например, для получения субсидий.

Территория примирения

Проект создания комнат примирения в алтайских ЗАГСах на средства гранта осуществил "Сибирский центр медиации". По мнению одного из его руководителей, Сергея Беззубенко, главная причина разводов — в неумении решать конфликты.

Сергей Беззубенко,

руководитель "Сибирского центра медиации":

— При конфликте люди чаще всего либо вступают в конфронтацию и устраивают скандалы, либо пытаются убежать от проблемы — то есть, развестись. Но это две наихудшие стратегии. Есть более приемлемые — например, стратегия сотрудничества. Медиатор учит людей общаться в конфликте. Например, один из партнеров озвучивает свои претензии к другому. А медиатор спокойно пересказывает его позицию другому без эмоциональных окрасок. Когда люди общаются без оскорблений, они понимают, в чем суть проблемы.

С конфликтов нередко начинается дружба и даже романтические отношения, а семью с помощью правильного выхода из ссоры можно даже укрепить, считает Сергей Беззубенко. По его мнению, азы конфликтологии нужно преподавать еще в школе — это значительно облегчит людям жизнь.

Сергей Беззубенко,

руководитель "Сибирского центра медиации":

— Вообще лучший медиатор — это адекватная теща или свекровь. Подчеркиваю: адекватная. Основная задача — понять, в чем интерес каждой стороны. Не обязательно при этом во что бы то ни стало сохранять семью. Просто часто люди не видят выхода, когда он есть, а медиаторы могут помочь его найти. Но если общих интересов нет, специалисты просто помогут корректно расстаться.

"Комнаты примирения" работают пока только в Барнауле и Бийске. На прием можно прийти без записи, а можно предварительно договориться через ЗАГС. Каждая пара может посетить специалиста до четырех раз.