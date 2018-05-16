Как медиаторы отговаривают жителей Алтайского края от развода

Грустная статистика

По словам заместителя министра юстиции Алтайского края Оксаны Грохотовой, статистика разводов в регионе довольно грустная: распадается примерно две трети пар, на 100 браков приходится около 70 разводов. За 2017 год распалось более 10 тысяч семей.

Оксана Грохотова,

замминистра юстиции, начальник управления ЗАГС Алтайского края:

Оксана Грохотова, замминистра юстиции, начальник Управления ЗАГС Алтайского края. — Причины называют разные, основные: не сошлись характерами, в отношения вмешиваются родители, измены, вредные привычки. Но самое главное, что во всех этих ситуациях люди не слышат друг друга.

Еще один шанс

Руководитель "Сибирского центра медиации" Сергей Беззубенко сообщил, что проект "Алтай — территория примирения" осуществляется в рамках гранта до ноября 2018 года. За это время медиаторы должны принять 600 пар, а сохранить 400-450 из них. После того, как проект окончится, комнаты примирения никуда не денутся — просто перейдут на баланс краевого минюста.

К медиаторам можно прийти без записи, а можно предварительно договориться о встрече через ЗАГС. Каждая пара может посетить специалиста до 4-х раз.

15 мая в ЗАГСе Центрального района состоялась первая консультация медиатора. После встречи, которая продлилась около получаса, пара решила дать еще один шанс отношениям и пошла забирать заявление.

Чем медиаторы отличаются от психологов

У краевых медиаторов может быть разное образование, но в основном это социологи, конфликтологи, психологи и юристы. Как рассказала специалист по примирению Елизавета Хазова, особенное внимание планируется уделять тем, у кого есть дети, ведь они не меньше родителей страдают из-за развода.

Елизавета Хазова,

медиатор:

— Мы помогаем снимать негатив, пытаемся помочь начать конструктивное общение, выявить интересы сторон. Важно, чтобы люди услышали друг друга, потому что иногда они не могут сделать это без помощи третьего человека, который смотрит на ситуацию беспристрастно. Мы не занимаемся психологическими проблемами и не навязываем свое мнение, а помогаем паре начать решение их конфликта.

Медиаторы гарантируют анонимность каждой обратившейся к ним паре.

Факт

Браки, заключенные в 1990-2000 годах, расторгают в 20-25% случаях. А среди жителей края, создавших семью в 1980-х, развелись только 4% людей.