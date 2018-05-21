Будет жара: в Алтайском крае потеплеет до +27 градусов

В Алтайском крае 21 мая станет по-летнему тепло. Воздух прогреется до +27 градусов, но местами возможны дожди, сообщает алтайский ЦГМС.
В регионе столбик термометра покажет +22...+27 градусов, в восточных районах +17...+22 градуса. В отдельных районах прогнозируют кратковременный дождь и грозы. Ветер будет южным, 7-12 м/с, местами возможны порывы 15-20 м/с.
В Барнауле будет +20...+22 градуса. Также вероятны кратковременный дождь и гроза. Синоптики прогнозируют южный ветер, 7-12 м/с с порывами до 17 м/с.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.