Будет жара: в Алтайском крае потеплеет до +27 градусов

В регионе столбик термометра покажет +22...+27 градусов, в восточных районах +17...+22 градуса. В отдельных районах прогнозируют кратковременный дождь и грозы. Ветер будет южным, 7-12 м/с, местами возможны порывы 15-20 м/с.

В Барнауле будет +20...+22 градуса. Также вероятны кратковременный дождь и гроза. Синоптики прогнозируют южный ветер, 7-12 м/с с порывами до 17 м/с.