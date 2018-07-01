Что ожидать от матча Россия — Испания на ЧМ-2018: статистика и прогнозы

Сборная России вышла в плей-офф Чемпионата мира по футболу. 1 июля ей предстоит матч со сборной Испании. Матч начнется в 17:00 по московскому времени. Это седьмая встреча национальных команд. До этого России в схватках с испанцами не везло.

Матч Россия — Испания на ЧМ-2018: кто фаворит? Сайт букмекеры.рф сообщает, что ставки на то, что Россия выиграет матч против Испании в основное время, принимают со средним коэффициентом 6.40. Это означает, что вероятность победы национальной сборной по итогам 90 минут встречи оценивается примерно в 15%. Россия — Испания: статистика встреч Сборные России и Испании встречались шесть раз. Национальной сборной ни разу не удалось победить испанцев. На ЧМ-2018 Россия превосходит Испанию в результативности (восемь голов против шести), сообщает mir24.tv. Факт Сборную Испании на родине критикуют СМИ, сообщает mk.ru. Команде нужно "восстановить свою уверенность" и усилить защиту, отмечают журналисты издания El Pais.