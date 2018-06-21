Чемпион игры в КВН "Алтай-Кокса" — о том, как молодые заводчане шутят на актуальные темы

Евгений Чистанов — машинист вагоноопрокидывателя углеподготовительного цеха; игрок команды КВН "Композит", чемпиона лиги "Алтай-Кокса" в 2017 году.
Евгений Чистанов,
машинист вагоноопрокидывателя углеподготовительного цеха "Алтай-Кокса":
— В течение месяца мы тратили все свободное время на подготовку к игре. Постоянно собирались, репетировали, обсуждали программу. Было много споров. Но в них, как известно, рождается истина. Зато буквально за день сняли видеоролик для одного из конкурсов.
Наша команда называется "Композит", потому что в нее входят сотрудники разных подразделений. Мы сложный, сборный материал, так сказать.
В КВН на "Алтай-Коксе" играют уже два года. Мы оба раза принимали участие. И останавливаться не собираемся.
В игре 2017 года конкуренция была нешуточная. Но мы победили.
Мне всегда нравилась команда "Утомленные солнцем". У них разный юмор: и "разговорный", и миниатюры. Все сбалансировано. Мы тоже к этому стремимся.
Было бы интересно посоревноваться не только среди структурных подразделений завода, но и среди других предприятий Группы НЛМК.
— Я участвую во всех мероприятиях, которые организуют на нашем предприятии. Например, к 23 февраля мы устроили турнир по пейнтболу среди структурных подразделений. Сами расчистили и подготовили территорию, установили надувные препятствия.
— Я член Союза молодежи и председатель молодежной комиссии профсоюза. Поэтому очень много свободного времени посвящаю общественной жизни. Это очень интересно!
— У нас в городе не так много мест, где можно с пользой провести досуг. Поэтому нам, молодым заводчанам, приходится самим себя развлекать. Отсюда и такое количество спортивных и культурных событий. И такие захватывающие игры, как "Ночной дозор", туристический квест или "Гонка сильнейших" — двухкилометровая полоса препятствий, которую команды проходят на время.
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