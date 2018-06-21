Чемпион игры в КВН "Алтай-Кокса" — о том, как молодые заводчане шутят на актуальные темы

— В течение месяца мы тратили все свободное время на подготовку к игре. Постоянно собирались, репетировали, обсуждали программу. Было много споров. Но в них, как известно, рождается истина. Зато буквально за день сняли видеоролик для одного из конкурсов.

Наша команда называется "Композит", потому что в нее входят сотрудники разных подразделений. Мы сложный, сборный материал, так сказать.

В КВН на "Алтай-Коксе" играют уже два года. Мы оба раза принимали участие. И останавливаться не собираемся.



В игре 2017 года конкуренция была нешуточная. Но мы победили.

Мне всегда нравилась команда "Утомленные солнцем". У них разный юмор: и "разговорный", и миниатюры. Все сбалансировано. Мы тоже к этому стремимся.



Было бы интересно посоревноваться не только среди структурных подразделений завода, но и среди других предприятий Группы НЛМК.