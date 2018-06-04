День в СИЗО для россиян предлагают засчитывать за полтора в колонии

Один день в СИЗО хотят засчитывать за полтора дня в колонии общего режима и за два — в колонии-поселении. 4 июня этот законопроект рассмотрит думский комитет по госстроительству и законодательству, рассказал "Известиям" его глава Павел Крашенинников.
Сейчас действует правило "день колонии за день СИЗО", исключений не предусмотрено. Ранее в Госдуме подсчитывали, что изменения позволят единовременно выйти на свободу около 100 тыс. осужденным.
На данный момент для фигурантов уголовных дел отбытый в СИЗО срок засчитывается как один день. Неважно, отправляют ли человека в тюрьму строгого режима или колонию-поселение, где режим существенно мягче, проведенное в изоляторе время учитывают по правилу "день за день".
В 2008 году Павел Крашенинников и омбудсмен Татьяна Москалькова, занимавшая тогда кресло депутата, предложили внести поправки в УК и скорректировать это правило. В первом чтении Госдума рассмотрела законопроект в 2015 году, а до второго добралась только сейчас.
Схема расчета изменится и для осужденных, которые отсидели в СИЗО, но получили наказание, не связанное с лишением свободы. Сутки в изоляторе приравняют к двум дням ограничения свободы и к трем дням исправительных работ.
Для получивших срок в тюрьмах, колониях особого и строгого режима правило "день за день" сохранится. Оно также продолжит действовать для осужденных по террористическим статьям или за особо опасный рецидив.
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