День в СИЗО для россиян предлагают засчитывать за полтора в колонии

Сейчас действует правило "день колонии за день СИЗО", исключений не предусмотрено. Ранее в Госдуме подсчитывали, что изменения позволят единовременно выйти на свободу около 100 тыс. осужденным.

На данный момент для фигурантов уголовных дел отбытый в СИЗО срок засчитывается как один день. Неважно, отправляют ли человека в тюрьму строгого режима или колонию-поселение, где режим существенно мягче, проведенное в изоляторе время учитывают по правилу "день за день".

В 2008 году Павел Крашенинников и омбудсмен Татьяна Москалькова, занимавшая тогда кресло депутата, предложили внести поправки в УК и скорректировать это правило. В первом чтении Госдума рассмотрела законопроект в 2015 году, а до второго добралась только сейчас.

Схема расчета изменится и для осужденных, которые отсидели в СИЗО, но получили наказание, не связанное с лишением свободы. Сутки в изоляторе приравняют к двум дням ограничения свободы и к трем дням исправительных работ.

Для получивших срок в тюрьмах, колониях особого и строгого режима правило "день за день" сохранится. Оно также продолжит действовать для осужденных по террористическим статьям или за особо опасный рецидив.