День в СИЗО для россиян предлагают засчитывать за полтора в колонии

Сегодня, 17:58.
Жизнь

Один день в СИЗО хотят засчитывать за полтора дня в колонии общего режима и за два — в колонии-поселении. 4 июня этот законопроект рассмотрит думский комитет по госстроительству и законодательству, рассказал "Известиям" его глава Павел Крашенинников.

Камера в новом корпусе СИЗО-1.
Камера в новом корпусе СИЗО-1. Фото: 22.fsin.su.

Сейчас действует правило "день колонии за день СИЗО", исключений не предусмотрено. Ранее в Госдуме подсчитывали, что изменения позволят единовременно выйти на свободу около 100 тыс. осужденным.

На данный момент для фигурантов уголовных дел отбытый в СИЗО срок засчитывается как один день. Неважно, отправляют ли человека в тюрьму строгого режима или колонию-поселение, где режим существенно мягче, проведенное в изоляторе время учитывают по правилу "день за день".

В 2008 году Павел Крашенинников и омбудсмен Татьяна Москалькова, занимавшая тогда кресло депутата, предложили внести поправки в УК и скорректировать это правило. В первом чтении Госдума рассмотрела законопроект в 2015 году, а до второго добралась только сейчас.

Схема расчета изменится и для осужденных, которые отсидели в СИЗО, но получили наказание, не связанное с лишением свободы. Сутки в изоляторе приравняют к двум дням ограничения свободы и к трем дням исправительных работ.

Для получивших срок в тюрьмах, колониях особого и строгого режима правило "день за день" сохранится. Оно также продолжит действовать для осужденных по террористическим статьям или за особо опасный рецидив.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Смотрите также
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Комментарии для сайта Cackle
Новости партнеров