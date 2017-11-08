Чистка: у арестованных саудовских принцев конфискуют порядка 800 млрд долларов

Источник в правительстве рассказал изданию рассказал, что с начала ноября арестованы около 60 членов королевской семьи, высокопоставленных бизнесменов и чиновников. Процесс изъятия от 2 до 4 трлн риялов может оказаться сложным — львиная доля средств находится за пределами страны.

Из-за снижения мировых цен на нефть последнее время Саудовская Аравия вынужденно тратила резервные фонды, поэтому конфискованные деньги направят на сокращение бюджетного дефицита.

Издание сообщает, что антикоррупционный комитет возглавил наследный принц Мухаммад ибн Салман. Борьбу с мздоимством он начал почти сразу после своего назначения преемником короля Салмана ибн Абдель Азиз аль-Сауда, пишет polit.ru.

5 ноября в Саудовской Арвии были арестованы 11 принцев королевской крови, несколько министров и десятки экс-чиновников. Им были предъявлены обвинения в растратах, взяточничестве, злоупотреблении полномочиями и отмывании денег. В частности, были арестованы министр экономики Адель Факих и принц-миллиардер Аль-Валид бин Талал, совладелец Apple, Twitter и Citigroup.

По данным информагентств, арестованные принцы содержатся в отеле Ritz-Carlton в Эр-Рияде.

Ранее принц Мансур бин Мукрин стал жертвой крушения вертолета, на борту которого находился вместе с министрами. Машина разбилась вблизи границы с Йеменом. Обломки вертолета уже нашли. The Wall Street Journal цитирует слова эксперта, бывшего офицера ЦРУ: "Политика королевской семьи перестала быть согласованной и превратилась в нестабильный кровавый спорт". Причины катастрофы до сих пор не названы даже на уровне версий.

Также сообщалась, что в Саудовской Аравии застрелили 44-летний принца Абдула Азиз бин Фахда, которого собирались арестовать в рамках проходящей в королевстве антикоррупционной чистки. Однако впоследствии власти государства опровергли это сообщение.

Справка

Сальман бен Абдель Азиз аль Сауд с 4 по 7 октября впервые побывал в России в должности короля Саудовской Аравии.

В аэропорту "Внуково" монарха встречал почетный караул Преображенского полка и оркестр, а также российская делегация, в которую вошли вице-премьер Дмитрий Рогозин, замглавы МИД Михаил Богданов и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

5 октября президент России Владимир Путин провел переговоры с Королём Саудовской Аравии.

В Москве для короля выкупили все номера отеля Ritz-Carlton. Обстановку к приезду монарха в 5-звездочной гостинице поменяли с европейской на восточный колорит. Королевская свита (около 1000 человек) привезла с собой мебель и ковры.

Факт

Король Саудовской Аравии славится своей любовью к роскоши. Во время недавнего визита в Индонезию его сопровождала 1 тыс. человек, а багаж весил порядка 500 тонн. Визит в Японию Салмана Аль Сауда осуществлялся на 10 самолетах. Вместе с собой он привез 500 лимузинов и два золотых эскалатора.